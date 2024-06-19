Отец захватившего заложников в СИЗО Гандалоева сомневается в виновности сына

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Отец одного из предполагаемых захватчиков заложников в ростовском СИЗО уроженца Ингушетии Малика Гандалоева сообщил, что его никто не уведомлял о судьбе сына. Мужчина также сомневается в его виновности.
В разговоре с РИА Новости Умарбек Гандалоев подчеркнул, что не получал от властей подтверждения того, что его сын участвовал в захвате заложников. Сам он не верит в его виновность. Жители села в Малгобекском районе, где проживают родители Малика, говорят о семье только хорошее. Умарбек работает врачом и пользуется уважением во всей республике.
В марте 2023 года Умарбек Гандалоев записал видеообращение, в котором просил водителей рейсовых автобусов оказать помощь в поиске двух его сыновей — Малика и Рамазана. Они вышли из автобуса в станице Троицкая и пропали. Отец тогда пообещал вознаграждение за информацию о их местонахождении.
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Александр Бойцов