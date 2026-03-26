Опухоль диаметром 25 сантиметров удалили у 14-летней девочки врачи из Хабаровска
Врачи из Хабаровска успешно провели операцию по удалению опухоли яичника у 14-летней девочки. Об этом пишет РИА Новости.
Образование достигло 25 сантиметров в диаметре и содержало 1,5 литра жидкости. Несмотря на размеры, школьница чувствовала себя нормально и жаловалась лишь на увеличение живота.
«Сложная операция прошла успешно, и мы смогли сохранить репродуктивное здоровье пациентки», – отметил представитель минздрава Хабаровского края.
Специалисты подчеркнули, что опухоли яичника часто не вызывают боли и не влияют на менструальный цикл. Однако если у девочки наблюдаются увеличение живота, сбои в цикле или длительные кровотечения, необходимо немедленно обратиться к врачу.