Опухоль диаметром 25 сантиметров удалили у 14-летней девочки врачи из Хабаровска

26 марта 2026, 07:29

Врачи из Хабаровска успешно провели операцию по удалению опухоли яичника у 14-летней девочки. Об этом пишет РИА Новости.





Образование достигло 25 сантиметров в диаметре и содержало 1,5 литра жидкости. Несмотря на размеры, школьница чувствовала себя нормально и жаловалась лишь на увеличение живота.





«Сложная операция прошла успешно, и мы смогли сохранить репродуктивное здоровье пациентки», – отметил представитель минздрава Хабаровского края.