Опухоль диаметром 25 сантиметров удалили у 14-летней девочки врачи из Хабаровска

Врачи из Хабаровска успешно провели операцию по удалению опухоли яичника у 14-летней девочки. Об этом пишет РИА Новости.



Образование достигло 25 сантиметров в диаметре и содержало 1,5 литра жидкости. Несмотря на размеры, школьница чувствовала себя нормально и жаловалась лишь на увеличение живота.

«Сложная операция прошла успешно, и мы смогли сохранить репродуктивное здоровье пациентки», – отметил представитель минздрава Хабаровского края.

Специалисты подчеркнули, что опухоли яичника часто не вызывают боли и не влияют на менструальный цикл. Однако если у девочки наблюдаются увеличение живота, сбои в цикле или длительные кровотечения, необходимо немедленно обратиться к врачу.
Дарья Осипова

