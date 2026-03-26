Семилетний ребенок погиб, провалившись под лед в Красноярском крае
В селе Городок Красноярского края семилетний мальчик утонул, провалившись под лед на реке Туба. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Следственного комитета.
По предварительной информации, трагедия случилась 25 марта около 14:00 по местному времени. Двое мальчиков поехали кататься на велосипедах, затем решили побросать камни в реку и вышли на лед. Один из детей попал в промоину и моментально ушел под воду, второй сумел выбраться на берег и сообщить о произошедшем.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и водолазы. Специалисты прочесывают акваторию реки в поисках тела мальчика. Из‑за сильного течения операция существенно осложнена, добавили в СК.
