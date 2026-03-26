В Малайзии арестовали пару за секс на кладбище
Малазийская полиция задержала мужчину и женщину за секс на кладбище в штате Пенанг. Об этом сообщает Daily Star.
За непристойным поведением пару застала посетительница кладбища. Она сняла происходящее на видео. На кадрах, опубликованных местными СМИ, видно, что мужчина был без одежды, а женщина — в полуобнаженном виде, сидящая на надгробии. Свидетель заявила, что нарушители уже не раз совокуплялись среди могил.
На следующий день подозреваемых задержали в городе Джорджтаун. По предварительной информации, оба могут быть иностранцами. Администрация кладбища подтвердила, что территория находится в удаленном районе и плохо просматривается, из-за чего затруднен контроль за происходящим.
За непристойное поведение и оскорбление общественной нравственности фигурантам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.
