В одном из российских регионов живет желтый кот
В Алупке обнаружили кота, которого неизвестные выкрасили в желтый цвет. Об этом сообщает «Крымское информационное агентство».
Инцидент произошел на улице Сурикова. Местные жители нашли животное в сильном стрессе — кот постоянно чешется, а краска попала на морду и в уши. В соцсетях пользователи возмутились случившимся и предполагают, что над зверем могли издеваться дети.
Ранее стало известно о смерти бывшего «главного мышелова» британского МИД кота Палмерстона, сообщили в официальном аккаунте животного в соцсети X. Как пишет The Guardian, Палмерстон мирно ушел из жизни 12 февраля на Бермудских островах. Кота взяли из приюта Battersea Dogs & Cats Home, а в 2016 году он получил должность главного мышелова в Форин-офисе. После четырех лет службы в Уайтхолле Палмерстон покинул пост в 2020 году.
В феврале прошлого года сообщалось, что он вновь вернулся к общественной деятельности и стал консультировать нового губернатора Бермуд по вопросам «кошачьих отношений». Коты уже давно считаются частью британской политической традиции.
Читайте также: