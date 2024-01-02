Опухоль в легких нашли у актëра сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Глухарь»

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Опухоль в легких нашли у актера сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Глухарь» Андрея Балякина. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что на данный момент 64-летний актер проходит углублённые обследования для установления действительного диагноза. По информации источника, опухоль у Балякина была обнаружена во время проведения рентгена.
Как сообщают врачи, к появлению новообразования могла привести перенесенная артистом пневмония. Балякин подтвердил прохождения обследований, а также то, что недавно перенес микрооперацию.
О своем состоянии артист высказывается крайне положительно.
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Как сообщают врачи, к появлению новообразования могла привести перенесенная артистом пневмония. Балякин подтвердил прохождения обследований, а также то, что недавно перенес микрооперацию.
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Екатерина Коршунова