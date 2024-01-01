Врачи объяснили, почему стоит отложить оливье на обед, а не есть его утром

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Опрошенные РИА Новости доктора сообщили, что оливье и селедку под шубой лучше не есть сразу после пробуждения 1 января, а отложить на обеденное время, когда организм окончательно проснется.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что доедать новогодних салаты необходимо с осторожностью, поскольку есть риск того, что они могли испортиться. Это может способствовать отравлению и расстройству пищеварения.
По словам специалиста, после употребления алкоголя происходит обезвоживание, по этой причине появляется желание поесть соленой пищи, которая задерживает воду, а также сильно углеводную, жирную продукцию для восполнения энергии. Также главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин подчеркнул, что «опохмеление» является чреватым для здоровья.
Ранее главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн перечислил три категории продуктов на новогоднем столе, которые провоцируют рак желудка и кишечника. Андрей Каприн призывает россиян убрать или хотя уменьшить количество копченой, острой и жирной пищи.
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По словам специалиста, после употребления алкоголя происходит обезвоживание, по этой причине появляется желание поесть соленой пищи, которая задерживает воду, а также сильно углеводную, жирную продукцию для восполнения энергии. Также главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин подчеркнул, что «опохмеление» является чреватым для здоровья.
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Екатерина Коршунова