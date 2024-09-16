В МФЦ Воскресенска жителям рассказали как избавиться от ненужных вещей

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
Воскресенцы могут воспользоваться новым онлайн-сервисом по вывозу ненужных вещей, доступным на региональном портале государственных услуг, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Преимущество сервиса заключается в том, что заявка оформляется онлайн, а сам сервис позволяет вывозить разные предметы, начиная от старой мебели и техники и заканчивая автомобилем. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале государственных услуг. Во всех офисах нашего МФЦ можно воспользоваться компьютерами общего доступа, а специалисты центра подскажут как правильно оформить заявку», — рассказала директор МФЦ г. о. Воскресенск Эльвира Нигматулина.
При оформлении заявки нужно выбрать предмет для вывоза, указать адрес, подходящую дату и время, а также контактные данные. Крупногабаритные предметы из металла и технику можно вывезти бесплатно. Мебель, деревянные изделия и макулатуру придётся утилизировать за дополнительную плату.
Стоимость услуги можно узнать на странице сервиса «Вывоз ненужных вещей».
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