«Яндекс Go» впервые оштрафовал самокатчика на 100 тысяч рублей

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Кикшеринговый сервис «Яндекс Go» впервые оштрафовал пользователя за передачу арендованного электросамоката несовершеннолетним. Об этом пресс-служба сервиса сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что очевидец сфотографировал трёх подростков, катающихся на самокате. Он отправил этот снимок в службу поддержки сервиса, где по номеру на самокате и времени фото удалось найти пользователя, арендовавшего его, и выписать ему первый крупный штраф в размере 100 тысяч рублей.
В компании напомнили, что повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними в размере 100 тысяч рублей был введён «Яндекс Go» с 1 сентября этого года. По правилам, ездить на электронных средствах индивидуальной мобильности можно только по достижении 18-летия.
Ранее в августе дептранс Москвы направил операторам кикшеринговых сервисов письмо с предложением увеличить до 100 тысяч рублей штрафы за езду вдвоём и передачу управления самокатом детям.
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В компании напомнили, что повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними в размере 100 тысяч рублей был введён «Яндекс Go» с 1 сентября этого года. По правилам, ездить на электронных средствах индивидуальной мобильности можно только по достижении 18-летия.
Ранее в августе дептранс Москвы направил операторам кикшеринговых сервисов письмо с предложением увеличить до 100 тысяч рублей штрафы за езду вдвоём и передачу управления самокатом детям.
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Анастасия Чинкова