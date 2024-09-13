«Яндекс Go» впервые оштрафовал самокатчика на 100 тысяч рублей

Глава движения «Высший совет осетин» Зелим Ватаев обратился к фирме доставки еды из Санкт-Петербурга с просьбой убрать из меню осетинские пироги с курицей и свининой, так как они оскорбляют чувства осетинского народа. Об этом сообщает телеграм-канал движения. По словам Ватаева, птица и свинина считаются грязными и нечистыми животными, потому не могут быть в составе осетинского пирога.