Оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов ввели в Москве

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Синоптики Гидрометцентра ввели на территории Москвы оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных морозов нынешней ночью и в утренние часы 13 ноября: по их данным, столбики термометров могут опуститься до минус 30 градусов. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщили в Гидрометцентре, предупреждение действует до 14:00 13 января. О сильных морозах ночью и утром субботы также предупредили и в МЧС.
При этом вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ и городского хозяйства Пётр Бирюков сообщил, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме.
Напомним, что оранжевый уровень погодной опасности является предпоследним в «цветной» шкале метеопредупреждений и символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, подчеркнул, что согласно климатическим справочникам, такого «яростного начала января» не было с 1987 года.
Компания «Россети Московский регион» приняла дополнительные меры для надёжной работы электросетевого комплекса на фоне ожидаемого резкого похолодания. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области. Согласно прогнозу синоптиков, 12-14 января в Подмосковье температура воздуха днём может опускаться до -17°C, а ночью – до -27°C.
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При этом вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ и городского хозяйства Пётр Бирюков сообщил, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме.
Синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, подчеркнул, что согласно климатическим справочникам, такого «яростного начала января» не было с 1987 года.
Компания «Россети Московский регион» приняла дополнительные меры для надёжной работы электросетевого комплекса на фоне ожидаемого резкого похолодания. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области. Согласно прогнозу синоптиков, 12-14 января в Подмосковье температура воздуха днём может опускаться до -17°C, а ночью – до -27°C.
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Артем Путинцев