В Москве две ночи подряд сохраняется самая низкая температура за семь лет

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Две ночи подряд в Москве отмечается самая низкая температура за последние семь лет. Об этом в беседе с RT рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.
Он отметил, что рано утром 4 января на метеорологической станции ВДНХ была зафиксирована минимальная температура в -27 градусов. Такой показатель в этот день последний раз был отмечен порядка полувека назад, а именно, в 1982 году.
При этом собеседник RT подчеркнул, что в данный момент сильные морозы достигли кульминации, поэтому ещё большего повышения температуры ждать не следует.
По словам Старкова, морозы пойдут на спад, но потепление будет приходить крайне медленно. Постепенно ночная температура будет уходить от отметки в -25 градусов, а днём температура воздуха начнёт превышать -20 градусов. При этом, несмотря на потепление, средняя температура по-прежнему будет на 12-15 градусов ниже климатической нормы.
В заключение метеоролог отметил, что первый в этом сезоне снег ожидается в субботу, а возвращение температуры к норме произойдёт в первые рабочие дни.
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При этом собеседник RT подчеркнул, что в данный момент сильные морозы достигли кульминации, поэтому ещё большего повышения температуры ждать не следует.
В заключение метеоролог отметил, что первый в этом сезоне снег ожидается в субботу, а возвращение температуры к норме произойдёт в первые рабочие дни.
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Анастасия Чинкова