В Московской области зафиксировали 32-градусные ночные морозы

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Морозы в Московском регионе окрепли почти до -32°С, сообщили в Гидрометцентре России. Самой холодной ночь на 4 января оказалась в подмосковном Клину, где метеостанция зафиксировала -31,9°С.
«В 9 часов утра столбики термометров показывали в городе -31,5°С. До -31,1°С воздух остыл в Дмитрове. А на главной метеостанции столицы в ВДНХ ночью фиксировалось -26,4°С», – говорится в сообщении.По прогнозам синоптиков, аномальные морозы продлятся в течение всего четверга. В Москве обещают -22°С, в Подмосковье – до -25°С. Осадков не ожидается. Ветер северный и северо-восточный, 4-9 м/с, на дорогах гололедица.
До полуночи 6 января в регионе действует оранжевый уровень погодной опасности в связи с сильной стужей.
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Лора Луганская