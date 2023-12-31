В московской системе отопления из-за похолодания начали повышать температуру

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В Москве прогнозируют до -25 градусов.
ТАСС сообщает, что городские службы начали поэтапно повышать температуру в системе отопления Москвы из-за ожидаемого резкого похолодания.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Синоптики прогнозируют понижение температуры до -13...-15 градусов. Со вторника температура воздуха может опуститься до -21...-25 градусов.
Температура воздуха в ночь на 1 января понизится максимум до -7 градусов. Будет идти небольшой снег.К утру 1 января, сообщает Леус, ожидается похолодание до -12 градусов. Несмотря на пробивающиеся сквозь облака лучи солнца, в течение дня температура останется низкой.
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Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«В связи с похолоданием скорректируем температуру теплоносителя в магистральных сетях в соответствии с действующим регламентом», - отметил Петр Бирюков.Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь. Прогноз он опубликовал в своём Telegram-канале.
Температура воздуха в ночь на 1 января понизится максимум до -7 градусов. Будет идти небольшой снег.К утру 1 января, сообщает Леус, ожидается похолодание до -12 градусов. Несмотря на пробивающиеся сквозь облака лучи солнца, в течение дня температура останется низкой.
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Мария Фирсова