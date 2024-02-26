Войска НАТО в рамках учений Dragon-2024 форсируют Вислу

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Войска Североатлантического альянса отрабатывают форсирование реки Вислы в рамках учений Dragon-2024, об этом сообщили в Оперативном командовании ВС Польши.
«Во вторник, 5 марта 2024 года, в Корженево (Поморское воеводство) пройдет День почетных гостей учений Dragon-24. В ходе него союзные войска НАТО вместе форсируют реку Вислу», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Напомним, крупномасштабные учения войск Североатлантического альянса под названием Dragon-2024 стартовали 25 февраля. В учениях принимают участие около 20 тысяч польских военных, а также солдат из стран-союзников Варшавы. Сообщалось, что в ходе учений будут проведены тренировки военных, как на земле и в воздухе, так и на воде.
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Евгения Парфентьева