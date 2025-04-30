Путин обещал подумать над переименованием Волгограда в Сталинград

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что в переименовании Волгограда в Сталинград есть логика. Главу государства процитировало агентство РИА Новости.
Российский лидер обратил внимание, что над этим вопросом можно подумать, однако решение о переименовании должны принимать жители города.
Президент Российской Федерации также обещал подумать над этим вопросом.
Ранее лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде. Главы государств возложили венки к Вечному огню, почтив память защитников Сталинграда.
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«Логика в этом точно совершенно есть. Если деидеологизировать, насколько это возможно, название [Сталинград], то, конечно, оно связано с Победой... Но надо все-таки выяснить отношение к этому большинства жителей», — подчеркнул Владимир Путин.
Президент Российской Федерации также обещал подумать над этим вопросом.
Ранее лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде. Главы государств возложили венки к Вечному огню, почтив память защитников Сталинграда.
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Ольга Енгалычева