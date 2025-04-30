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Стало известно, когда в России пройдёт музыкальный конкурс «Интервидение»

Музыкальный конкурс «Интервидение» пойдёт 20 апреля в Москве
Фото: iStock/Berezko

Фото: iStock/Berezko

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября в Москве. Площадкой для его проведения станет LIVE Арена, сообщается в официальном Telegram-канале конкурса.
Напомним, что идею о проведении в России аналога «Евровидения» выдвинула глава Минкульта Ольга Любимова в ноябре 2023 года. Позже, в сентябре прошлого года, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что песенный конкурс, как ожидается, пройдёт осенью 2025 года. Предполагается, что участие в нём примут представители около 20 государств.

Напомним также, что премьер-министр Михаил Мишустин наделил Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства» полномочиями по выбору артиста, который будет представлять Россию на международном конкурсе «Интервидение».

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#музыка
Против писателя Дмитрия Быкова* возбудили уголовное дело в России
СК РФ возбудил дело против Быкова* о распространении фейков об армии
30 апреля 2025, 20:58

Дмитрий Быков (фото: Instagram** @dmi_bykov)

В отношении писателя Дмитрия Быкова* возбуждено уголовное дело по подозрению в публичном распространении недостоверных сведений о российской армии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Отмечается, что писателя подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частями статей УК РФ о публичном распространении фейков о деятельности ВС РФ, а также об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

В настоящее время также рассматривается вопрос об объявлении Быкова* в розыск.

Напомним, что Минюст РФ включил Быкова* в реестр иноагентов в июле 2022 года. В настоящее время он проживает в США.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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#иноагенты
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Путин обещал подумать над переименованием Волгограда в Сталинград
Путин: в переименовании Волгограда в Сталинград есть логика
30 апреля 2025, 20:57

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что в переименовании Волгограда в Сталинград есть логика. Главу государства процитировало агентство РИА Новости.
Российский лидер обратил внимание, что над этим вопросом можно подумать, однако решение о переименовании должны принимать жители города.

«Логика в этом точно совершенно есть. Если деидеологизировать, насколько это возможно, название [Сталинград], то, конечно, оно связано с Победой... Но надо все-таки выяснить отношение к этому большинства жителей», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент Российской Федерации также обещал подумать над этим вопросом.

Ранее лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде. Главы государств возложили венки к Вечному огню, почтив память защитников Сталинграда.

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#россияне
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Россиянам назвали эффективный способ, как собрать чемодан и не забыть ничего важного
Pravda.Ru: чемодан нужно собирать по методу «5-4-3-2-1»
30 апреля 2025, 19:13

Фото: iStock/Irina Shatilova

Метод «5-4-3-2-1» поможет быстро собрать чемодан для путешествия, ничего не забыть и не набрать лишнего, пишет Pravda.Ru.
По данным издания, метод «5-4-3-2-1» подходит как для коротких поездок, так и для полноценного отпуска. Благодаря такому способу можно быстро собрать необходимый минимум без страха забыть важное.

«Метод основывается на распределении одежды по категориям. В базовой версии: 5 верхов — футболки, рубашки, топы; 4 низа — шорты, брюки, юбки; 3 пары обуви; 2 платья или сезонные вещи — например, толстовка или куртка; 1 комплект аксессуаров — ремень, очки, шарф», — говорится в статье.

При этом автор отмечает, что купальники сюда не входят и их число надо рассчитывать отдельно.

Тем временем заместитель декана по научной работе факультета естественных наук Государственного университета просвещения географ Пётр Крылов в беседе с RT предупредил, что при поездке за пределы города можно столкнуться с различными природными опасностями.

«Их набор зависит как от времени года, так и от особенностей окружающих природных ландшафтов. Высока вероятность встречи с дикими животными. Они могут укусить или быть переносчиками заболевания, в том числе бешенства», — рассказал специалист.

Он также отметил, что опасность могут представлять змеи, особенно в периоды пробуждения после зимней спячки и в жаркую сухую погоду.

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#очки
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Дачникам рассказали, какие саженцы можно сажать на майские праздники
Агроном Воробьёв: на майские праздники можно высаживать саженцы без листьев
30 апреля 2025, 18:39

Фото: iStock/Nikita Burdenkov

На майские праздники дачники могут высаживать саженцы без листьев. Об этом рассказал агроном, биолог Михаил Воробьёв.
«Можно высадить в грунт те саженцы, которые выкопаны в питомнике или у соседей, то есть без листиков. Те, которые в садовых центрах продаются, они в тёплых помещениях начинают активно расти, и листики могут повредиться», — рассказал Воробьёв в беседе с RT.

Он посоветовал в средней полосе России, где на майские бывают заморозки, высаживать в грунт только саженцы без листьев.

Тем временем Общественная Служба Новостей пишет, что на своём дачном участке можно вырастить грибы. Автор отмечает, что самыми неприхотливыми видами являются вешенки, шампиньоны и опята. При этом для выращивания грибов важно подобрать место.

«Для грибов, растущих на субстрате (вешенки, шампиньоны), подходят затененные участки с защитой от прямых солнечных лучей. Древесные виды размещают вблизи пней или на подготовленных бревнах. Грибы-симбионты высаживаются под соответствующими деревьями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вешенки растут при 15–20°C, шампиньоны — при 20–25°C, древесные виды — при 10–15°C.

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#саженцы
#воробьёв
#служба
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В Казани открыли первый центр для помощи вышедшим на свободу осужденным
В Казани открыли первый в регионе центр пробации
30 апреля 2025, 18:33

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

В Казани открылся первый в регионе центр помощи осужденным, вышедшим на свободу. В центре намерены заниматься психологической помощью и предоставлением социальных услуг определенным лицам.
Также бывших заключенных будут обеспечивать жильем, сообщает «Татар-информ».

Центр пробации будет помогать в поиске работы, восстановлении документов и родственных связей.

В УФСИН России по Республике Татарстан считают, что работа в этом направлении значительно облегчит возвращение бывших осужденных в социальную жизнь. Основная цель такой помощи – сократить количество повторно совершенных преступлений.

В середине февраля главка ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Ветров сообщил, что в Подмосковье создали 14 исправительных центров для осужденных. Подробнее об этом читайте в материале Радио 1.

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#жизнь
#тюрьма
#казань
#татарстан
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