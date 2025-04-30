Стало известно, когда в России пройдёт музыкальный конкурс «Интервидение»

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Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября в Москве. Площадкой для его проведения станет LIVE Арена, сообщается в официальном Telegram-канале конкурса.
Напомним, что идею о проведении в России аналога «Евровидения» выдвинула глава Минкульта Ольга Любимова в ноябре 2023 года. Позже, в сентябре прошлого года, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что песенный конкурс, как ожидается, пройдёт осенью 2025 года. Предполагается, что участие в нём примут представители около 20 государств.
Напомним также, что премьер-министр Михаил Мишустин наделил Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства» полномочиями по выбору артиста, который будет представлять Россию на международном конкурсе «Интервидение».
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Напомним также, что премьер-министр Михаил Мишустин наделил Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства» полномочиями по выбору артиста, который будет представлять Россию на международном конкурсе «Интервидение».
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Анастасия Чинкова