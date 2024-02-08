Ордена мужества вручили родным погибших членов экипажа Ил-76

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Родным погибших членов экипажа самолёта Ил-76, сбитого в Белгородской области, вручили ордена мужества. Об этом сообщает РИА Новости.
Указ президента России Владимира Путина о награждении государственными наградами за мужество, отвагу и самоотверженность исполнил командующий военно-транспортной авиацией России, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. Он наградил шестерых лётчиков сбитого самолёта посмертно. Награды были переданы их родственникам.
После завершения церемонии награждения все присутствующие совершили траурное шествие.
Церемония прощания с членами экипажа сбитого самолёта Ил-76 проходит в Оренбурге. Сотни людей пришли проститься с командиром экипада Станиславом Беззубкиным, помощником командира Владиславом Чмиревым, штурманом Алексеем Высокиным, бортинженером Андреем Пилуевым, бортовым авиационным техником Сергеем Житеневым и старшим воздушным радистом Игорем Саблинским.
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После завершения церемонии награждения все присутствующие совершили траурное шествие.
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Анастасия Чинкова