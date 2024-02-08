В Оренбурге прощаются с погибшими членами экипажа Ил-76

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В Оренбурге проходит церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Вечная память командиру Станиславу Беззубкину, его помощнику Владиславу Чмиреву, штурману Алексею Высокину, бортинженеру Андрею Пилуеву, бортовому авиатехнику Сергею Житеневу и старшему воздушному радисту Игорю Саблинскому», - пишут военкоры.
Напомним, 24 января Ил-76 перевозил 65 украинских пленных для последующего обмена, на борту также было шесть членов экипажа и трое сопровождавших. Самолет был сбит ВСУ над Белгородской область, для этого была использована ЗРК Patriot. Все находившиеся на борту погибли.
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