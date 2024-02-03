В экстренных службах заявили о доказанном факте атаки Ил-76 с Patriot

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Полная выкладка фрагментов разбившегося в Белгородской области самолета Ил-76 не требуется, так как данные из черных ящиков и экспертиза однозначно устанавливают факт атаки при помощи системы «Patrio». Об этом сообщил представитель экстренных служб в заявлении для РИА Новости.
По его словам, все средства объективного контроля, включая прибор регистрации параметров полета и речевой самописец, были декодированы, и «ясность есть».
Ранее в Следственном комитете России (СКР) было заявлено, что была установлена точка, с которой был произведен удар по самолету. Согласно данным ведомства, зенитно-ракетное вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) было размещено в селе Липцы Харьковской области.
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«По поражающим элементам все понятно, включая обломки ракет и другие детали», — добавил представитель службы.
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Артем Кузьмин