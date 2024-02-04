Politika: Зеленский намерен обвинить Залужного в крушении Ил-76

Фото: РИА Новости/СК РФ
Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение намерены обвинить главкома ВСУ Валерия Залужного в крушении российского самолёта Ил-76 под Белгородом. Об этом пишет сербская газета Politika.
Кроме того, стало известно, что украинские власти, вероятно, не подозревали, что на борту Ил-76 находятся пленные бойцы ВСУ. А Зеленский, отдав приказ сбить самолёт, хотел поднять моральный дух солдат украинской армии, но не добился желаемого.
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Анастасия Чинкова