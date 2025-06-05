«Орешник» или звездопад? В небе над Россией, Казахстаном и Киргизией заметили огненные шары

05 июня 2025, 21:44

В небе над Россией, Казахстаном и Киргизией заметили огненные шары

Фото: iStock/Allexxandar

Вечером 5 июня в небе над Казахстаном, Кыргызстаном и российским приграничьем наблюдались странные светящиеся объекты. Об огненных шарах написал Telegram-канал Readovka.