«Орешник» или звездопад? В небе над Россией, Казахстаном и Киргизией заметили огненные шары
Вечером 5 июня в небе над Казахстаном, Кыргызстаном и российским приграничьем наблюдались странные светящиеся объекты. Об огненных шарах написал Telegram-канал Readovka.
После появления в Сети первых снимков от очевидцев поползли слухи о том, что это ракеты, в том числе нашумевший «Орешник». Но в Минобороны Казахстана поспешили успокоить граждан трёх соседствующих стран.
В оборонном ведомстве уточнили, что фактов нарушения воздушного пространства зафиксировано не было. Угроз для населения нет.
Военные предположили, что это может быть вхождение в атмосферу остатков обломков космического корабля или метеоритный дождь. Вероятнее всего, именно второе, поскольку в этот день не производились запуски с Баконура.
Как пишет канал, с 5 по 6 июня происходит пик метеорной активности. Ожидается до 50 вспышев в час. Наблюдать это явление можно из любой точки земного шара. Пик активности придётся на раннее утро 6 июня.
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