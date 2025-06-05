Школьница сбежала из дома из-за нежелания лечиться, пропала на 9 лет и случайно нашлась
В Санкт-Петербурге обнаружили девушку, которая пропала в 2016 году. Ее нашли случайно, сообщил Телеграм-канал «Mash на Мойке».
Девушку-подростка искали девять лет. О гражданке ничего не было известно с того момента, когда она ушла из детской больницы — ее ждала операция. Следователи опросили практически 500 человек, но выйти на след несовершеннолетней не получилось. Некоторые из допрошенных считали, что школьница могла обидеться на родных, которые не поздравили ее с днем рождения.
В начале июня уже повзрослевшую девушку вдруг записали камеры наблюдения. Судя по всему, речь идет о системе распознавания лиц. Явившаяся к следователю россиянка заявила, что покинула дом из-за нежелания делать операцию и конфликтов в семье. Еще она подчеркнула, что до совершеннолетия жила у подруги.
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