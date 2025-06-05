Школьница сбежала из дома из-за нежелания лечиться, пропала на 9 лет и случайно нашлась

05 июня 2025, 21:04

В Санкт-Петербурге случайно нашли числившуюся пропавшей в 2016 году девушку

Фото: iStock/ nixki

В Санкт-Петербурге обнаружили девушку, которая пропала в 2016 году. Ее нашли случайно, сообщил Телеграм-канал «Mash на Мойке».