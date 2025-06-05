Раскрыто оружие, которым Россия может ответить Украине за удар по аэродромам
Россия может ответить на атаки Украины на аэродромы ударом ракеты «Калибр». Об этом пишет американское издание The National Interest (TNI).
В материале указано, что Россия имеет не только арсенал наземного дальнобойного оружия, но и платформы морского базирования ВМФ РФ. Эксперты издания предположили, что именно субмарины Черноморского флота, оснащённые крылатыми ракетами подводного базирования «Калибр», нанесут масштабный удар по ВСУ.
Журналисты отметили, что российская ракета приобрела известность благодаря своей большой дальности, универсальности и оперативному применению. Вариант ракеты, помещаемой на подводные лодки, оптимизирован для осуществления скрытных дальних ударов из-под воды.
Однако военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт подчеркнул, что дозвуковая скорость «Калибра» делает ракеты уязвимой для систем ПВО.
Тем не менее, он добавил, что крылатая ракета – это лишь один из нескольких способов, которыми российские войска воспользуются для нанесения удара.
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