Раскрыто оружие, которым Россия может ответить Украине за удар по аэродромам

05 июня 2025, 21:28

TNI: РФ может ответить Украине за удар по аэродромам ракетой «Калибр»

Фото: iStock/Alexyz3d

Россия может ответить на атаки Украины на аэродромы ударом ракеты «Калибр». Об этом пишет американское издание The National Interest (TNI).