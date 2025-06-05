Спорткар влетел в автобусную остановку в Сергиевом Посаде
Автомобиль влетел в автобусную остановку в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что участниками ДТП стали два автомобиля. Со слов очевидцев, водитель Lada Приора не убедился в безопасности манёвра и влетел в Dodge, двигавшийся по встречной полосе. В результате, спорткар отбросило в автобусную остановку.
По предварительным данным, получил травмы водитель отечественной легковушки. О других пострадавших не сообщается.
Автомобиль Dodge получил серьёзные повреждения передней части копота. Также на опубликованных кадрах видно, что на остановке разбиты все стёкла.
На месте аварии работают экстренные службы.
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