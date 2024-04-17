Органы СК провели проверку уклонистов в Подмосковье среди новых граждан РФ

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Военные следственные органы СК России по РВСН проверили более 200 недавно получивших российское гражданство людей на предмет уклонения от воинской службы.
Как пишет RT, в городе Серпухов сотрудники военного следственного отдела по Чеховскому гарнизону проверили водителей, работающих в таксопарках, где выявили уклониста. Отмечается, что гражданину выдали повестку и отвезли его в военный комиссариат.
До этого МИД РФ сообщило, что Россия закрыла въезд на территорию страны 235 гражданам Австралии. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, запрет коснулся депутатов австралийских муниципальных собраний.
Ранее стало известно о том, что во Владимирской области возбудили уголовное дело о государственной измене на уроженца Украины, который получил российское гражданство, а затем отправился воевать на стороне ВСУ.
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До этого МИД РФ сообщило, что Россия закрыла въезд на территорию страны 235 гражданам Австралии. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, запрет коснулся депутатов австралийских муниципальных собраний.
Ранее стало известно о том, что во Владимирской области возбудили уголовное дело о государственной измене на уроженца Украины, который получил российское гражданство, а затем отправился воевать на стороне ВСУ.
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Мелисса Тимофеева