Во Владимирской области возбудили дело о госизмене на уроженца Украины

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Во Владимирской области возбудили уголовное дело о государственной измене на уроженца Украины, который получил российское гражданство, а затем отправился воевать на стороне ВСУ, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.
«Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность уроженца Украинской ССР, гражданина Российской Федерации, 1986 года рождения, причастного к совершению государственной измены», — уточняется в сообщении ведомства.
По версии следствия, в 2016 году украинец получил российское гражданство в упрощённом порядке, заявив, что он намерен постоянно проживать и работать на территории РФ. Однако, уже в 2020 году он отправился на Украину и заключил контракт о военной службе. В 2022 году он принял участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины, а весной 2022 года попал в плен ВС РФ.
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Евгения Парфентьева