Журналистка RT из Германии Хенн получила временное убежище в России

Более 21 тысячи электросамокатов доступно для аренды жителям и гостям Московской области, с начала тёплого сезона на таких самокатах в регионе было совершено уже около 400 тысяч поездок, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.