Журналистка RT из Германии Хенн получила временное убежище в России

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Немецкая журналистка Дагмар Хенн получила временное убежище в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Отмечается, что журналистка приехала в Россию в мае 2022 года. Она была приглашена телеканалом RT для работы в новостной службе, вещающей на немецком языке.
Журналистка пишет и редактирует материалы о политике и экономике в Германии и освещается внутрироссийские события. Она поддерживает политических курс российских властей и не собирается возвращаться в Германию, поскольку не уверена в своей безопасности.
Также Хенн выступила соавтором книги «Честный Донбасс», в которой выразила сомнение по поводу версии властей Германии о спецоперации ВС РФ на Украине. За это её могли осудить на родине якобы за публичное преуменьшение геноцида и военных преступлений.
Хенн обратилась в столичную полицию с просьбой выдать ей миграционный документ, который был оперативно выдан.
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Журналистка пишет и редактирует материалы о политике и экономике в Германии и освещается внутрироссийские события. Она поддерживает политических курс российских властей и не собирается возвращаться в Германию, поскольку не уверена в своей безопасности.
Также Хенн выступила соавтором книги «Честный Донбасс», в которой выразила сомнение по поводу версии властей Германии о спецоперации ВС РФ на Украине. За это её могли осудить на родине якобы за публичное преуменьшение геноцида и военных преступлений.
Хенн обратилась в столичную полицию с просьбой выдать ей миграционный документ, который был оперативно выдан.
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Анастасия Чинкова