Организаторам концерта Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге грозит штраф почти в 1 млн рублей

29 мая 2025, 18:45

Организаторы концерта Киркорова могут заплатить штраф до 800 тысяч рублей

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Организаторам концерта Филиппа Киркорова и владельцам большого концертного зала (БКЗ) «Октябрьский», где выступал король отечественной эстрады, может грозить штраф до 800 тысяч рублей, заявил агентству РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.





По словам юриста, если будет установлено, что возгорание пиротехники на концерте произошло из-за несоблюдения обязательных требований по пожарной безопасности, то к административной ответственности могут быть привлечены как организаторы события, так и владельцы площадки.





«Штраф за подобное правонарушение может достигать 400 тысяч рублей для юридических лиц. Если же нарушение требований пожарной безопасности привело к причинению даже легкого вреда здоровью, штраф составит от 700 до 800 тысяч рублей», — пояснил Хаминский.

«Такое применение пиротехники возможно на мероприятиях, где используются специальные сценические и огненные эффекты, а также профессиональные пиротехнические изделия», — подчеркнул юрист.