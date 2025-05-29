Организаторам концерта Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге грозит штраф почти в 1 млн рублей
Организаторы концерта Киркорова могут заплатить штраф до 800 тысяч рублей
Организаторам концерта Филиппа Киркорова и владельцам большого концертного зала (БКЗ) «Октябрьский», где выступал король отечественной эстрады, может грозить штраф до 800 тысяч рублей, заявил агентству РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По словам юриста, если будет установлено, что возгорание пиротехники на концерте произошло из-за несоблюдения обязательных требований по пожарной безопасности, то к административной ответственности могут быть привлечены как организаторы события, так и владельцы площадки.
«Штраф за подобное правонарушение может достигать 400 тысяч рублей для юридических лиц. Если же нарушение требований пожарной безопасности привело к причинению даже легкого вреда здоровью, штраф составит от 700 до 800 тысяч рублей», — пояснил Хаминский.
Эксперт добавил, что в России нет специального закона, регулирующего использование пиротехники. Однако существуют обязательные требования, прописанные в правилах противопожарного режима. Хаминский также отметил, что с 2021 года в помещениях разрешено использовать пиротехнические изделия не выше 2-го класса, а радиус зоны опасности не должен превышать пяти метров.
«Такое применение пиротехники возможно на мероприятиях, где используются специальные сценические и огненные эффекты, а также профессиональные пиротехнические изделия», — подчеркнул юрист.
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