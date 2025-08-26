Организаторы экспедиции на пик Победы выразили соболезнования семье Наговицыной

26 августа 2025, 22:21

Турфирма «Ак-Сай Трэвел» прокомментировала ситуацию с пропавшей Наговицыной

Наталья Наговицына (Фото: кадр из эфира Пятого канала)

Компания «Ак-Сай Трэвел», занимавшаяся организацией восхождения на пик Победы в Киргизии, выступила с официальным заявлением по поводу исчезновения российской альпинистки Натальи Наговицыной.





Как сообщает NEWS.ru, на своей странице в Facebook* представители фирмы выразили соболезнования её родным и сообщили, что информации о текущем состоянии женщины по-прежнему нет.



По данным туроператора, Наговицына остаётся на высоте около 7200 метров, и в данный момент эвакуация невозможна из-за нестабильных погодных условий. В сообщении уточняется, что для спасательной операции необходимо совпадение нескольких факторов: улучшение погоды, наличие подготовленной команды и возможность задействовать вертолёт.





«Мы глубоко сочувствуем родным и близким Натальи. В таких ситуациях слова бессильны, но мы остаёмся на связи и надеемся на благоприятное развитие событий», — сказано в обращении компании.