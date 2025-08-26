Филипп Киркоров сообщил, где его дети начнут учёбу в новом учебном году
Филипп Киркоров рассказал, что его сын и дочь продолжат обучение в Москве
Филипп Киркоров во время мероприятия «Новая волна» поделился планами на 1 сентября и рассказал, где в этом году будут учиться его дети — Алла-Виктория и Мартин.
По словам исполнителя, День знаний впервые за долгое время совпал с его свободным днём, и он собирается провести его вместе с наследниками.
Ранее дети Киркорова обучались в частной школе в Дубае, а летние месяцы проводили в США. Однако в новом учебном году они вернутся к занятиям в столице России.
«Первое сентября в этом году у меня наконец-то свободно!» — сказал певец, отметив, что дети будут учиться в Москве.Он добавил, что уже приобретена школьная форма, а все необходимые приготовления взяли на себя помощница и крёстная.