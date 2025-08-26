Филипп Киркоров сообщил, где его дети начнут учёбу в новом учебном году

26 августа 2025, 21:52

Филипп Киркоров рассказал, что его сын и дочь продолжат обучение в Москве

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров во время мероприятия «Новая волна» поделился планами на 1 сентября и рассказал, где в этом году будут учиться его дети — Алла-Виктория и Мартин.





По словам исполнителя, День знаний впервые за долгое время совпал с его свободным днём, и он собирается провести его вместе с наследниками.

Ранее дети Киркорова обучались в частной школе в Дубае, а летние месяцы проводили в США. Однако в новом учебном году они вернутся к занятиям в столице России.





«Первое сентября в этом году у меня наконец-то свободно!» — сказал певец, отметив, что дети будут учиться в Москве.