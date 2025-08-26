«Вьетнамский мясник»: В Сети появилось видео со сценами жестокости и насилия

26 августа 2025, 21:50

В Сети обсуждается кровавый видеоролик, предположительно снятый во Вьетнаме

Фото: Istock/Aycan

Шокирующий контент под названием «Вьетнамский мясник» заполонил платформу Telegram и других защищенных мессенджеров в феврале 2025 года. Ролик привлёк внимание интернет-пользователей, которые начали собственное расследование для установления обстоятельств произошедшего. Подробности сообщает Telegram-канал «Baza».