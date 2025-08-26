«Вьетнамский мясник»: В Сети появилось видео со сценами жестокости и насилия
Шокирующий контент под названием «Вьетнамский мясник» заполонил платформу Telegram и других защищенных мессенджеров в феврале 2025 года. Ролик привлёк внимание интернет-пользователей, которые начали собственное расследование для установления обстоятельств произошедшего. Подробности сообщает Telegram-канал «Baza».
Видео содержит крайне жестокую сцену: на кафельном полу лежит обнажённый мужчина, а другой, скрывающий лицо под маской Анонимуса, хладнокровно отрубает ему голову тесаком в момент эякуляции, а затем расчленяет тело. Заключительный кадр, показывающий традиционное вьетнамское кушанье с мясом, добавляет происходящему ещё более жуткий контекст.
Интернет-детективы по деталям (тесак, плитка) предположили, что съёмки могли происходить во Вьетнаме или Камбодже. Жертвой, по их данным, мог быть любитель экстремального контента, а исполнителя может выдать уникальная татуировка. Информация проверяется, а распространение подобных материалов запрещено.
Читайте также: