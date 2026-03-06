Организаторы увеличили призовой фонд конкурса «Создай НАШЕ» до 100 млн рублей
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация «МСП» проводят федеральный конкурс «Создай НАШЕ». К участию приглашают молодых людей от 14 до 35 лет. Заявки принимают до 10 марта 2026 года.
В этом сезоне организаторы увеличили количество победителей с 30 до 100 человек. Каждый из них получит грант в один миллион рублей на запуск или развитие своего проекта. Ранее предельный возраст участников составлял 28 лет.
Конкурс включает два направления. Первое — «Молодёжь без бизнеса» — для тех, кто только планирует открыть своё дело. Второе — «Бизнес до трёх лет» — для предпринимателей, готовых масштабировать действующий проект.
Участники пройдут обучение и подготовят проекты, после чего эксперты выберут 100 лучших. Победители получат гранты и смогут пройти акселерационную программу от Корпорации «МСП». Партнёры конкурса учредят дополнительные призы. Имена лауреатов объявят в мае на Форуме молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» в Москве. Подать заявку можно на официальном сайте конкурса.
