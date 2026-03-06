Организаторы увеличили призовой фонд конкурса «Создай НАШЕ» до 100 млн рублей

06 марта 2026, 18:00

Фото: мсп.рф

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация «МСП» проводят федеральный конкурс «Создай НАШЕ». К участию приглашают молодых людей от 14 до 35 лет. Заявки принимают до 10 марта 2026 года.