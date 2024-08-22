Организаторы Всероссийской премии «Экопозитив» ждут проекты от Подмосковья

Фото: пресс-служба Движения ЭКА
Движение ЭКА открыло приём заявок на ежегодную премию «Экопозитив-2024». Цель премии – отметить региональные проекты, которые внесли значимый вклад в сохранение природы, защиту экологических прав и развитие экологической культуры.
Узнать подробности о премии и подать заявку можно до 10 октября 2024 года на сайте.
Руководители экологических проектов, экоактивисты и предприниматели могут подать заявку по одной из восьми номинаций: экологические общественные организации и объединения; медиа в экосфере; экологические инициативы: экопросвещение; экологические инициативы: зоозащита; благоприятная окружающая среда и сохранение экосистем; на защите экоправ; бизнес в экологической сфере и экологически ответственный бизнес.
Отдельную награду в этом году получат проекты по решению мусорной проблемы, защите животных, сохранению лесов и особо охраняемых природных территорий, а также по сохранению и очистке водных объектов, экологическому просвещению.
В каждой номинации отметят двоих победителей – по итогам народного голосования в соцсетях и по выбору жюри. Лауреаты получат дипломы, памятные статуэтки из натурального камня и подарки от партнёров.
Победителей торжественно наградят в конце года в Москве.
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«Приглашаем участников со всей страны, вне зависимости от масштаба их проекта. Экологическое сообщество в регионах развивается, появляются инициативы, которые используют в работе креативные идеи, технологии, методы экопросвещения. Для нас важно поддержать такие проекты, рассказать о них и создать среду для обмена опытом в сфере защиты природы и развития экологической культуры», – пояснила директор Движения ЭКА Елена Горохова
Руководители экологических проектов, экоактивисты и предприниматели могут подать заявку по одной из восьми номинаций: экологические общественные организации и объединения; медиа в экосфере; экологические инициативы: экопросвещение; экологические инициативы: зоозащита; благоприятная окружающая среда и сохранение экосистем; на защите экоправ; бизнес в экологической сфере и экологически ответственный бизнес.
Отдельную награду в этом году получат проекты по решению мусорной проблемы, защите животных, сохранению лесов и особо охраняемых природных территорий, а также по сохранению и очистке водных объектов, экологическому просвещению.
В каждой номинации отметят двоих победителей – по итогам народного голосования в соцсетях и по выбору жюри. Лауреаты получат дипломы, памятные статуэтки из натурального камня и подарки от партнёров.
Победителей торжественно наградят в конце года в Москве.
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Лора Луганская