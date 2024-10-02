Объявлен старт онлайн-курса «Непрерывное экологическое образование и просвещение»

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Стартовал новый бесплатный онлайн-курс под названием «Непрерывное экологическое образование и просвещение», сообщает Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА».
Курс предназначен для формирования экологической культуры и станет полезным всем, кто заинтересован в образовательной деятельности в области экологии, включая работников сферы образования, СМИ, бизнеса и организаций культуры.
«Для того, чтобы мы как общество смогли преодолеть серьезныйэкологический кризис и сохранить дикую природу, очень важно заниматьсянепрерывным экологическим образованием и просвещением – с ранних лет идо зрелого возраста. Важно, чтобы в этот процесс включались не толькошколы и вузы, но и СМИ, бизнес, организации культуры. Наш курс обучаетинструментам и форматам, которые будут полезны всем, кто хочетзаниматься формированием экологической культуры и вовлечением людей вэкологически ответственное поведение», — рассказала директор Движения «ЭКА» Елена Горохова.В рамках курса участники смогут познакомиться с такими темами, как:
- развитие системы непрерывного экологического образования в России;
- понятие экологического мышления и методы его развития у различных возрастных групп;
- современные форматы и инструменты для экологического образования и просвещения;
- структура модели экологической грамотности;
- советы по созданию «зеленой» организации.
Кроме того, есть возможность повышения квалификации и получения удостоверения, что может значительно улучшить профессиональные навыки и конкурентоспособность на рынке труда.
Присоединиться к обучению можно платформе Ecowiki.ru.
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