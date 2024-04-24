Поцелуи Николая II и воровская удача: Что вы не знали о Пасхе

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Пасха — один их самых важных и самых древних православных праздников. За многовековой историей скрываются десятки крайне необычных пасхальных традиций.
О самых интересных обычаях празднования Пасхи расскажет редакция «Радио 1».
Пасха — самый главный праздник православных христиан. Само слово «пасха» происходит от еврейского «песах», что переводится как «прошел мимо» и отсылает к библейскому преданию об исходе евреев из Египта. Согласно Библии, евреи жили в Египте более 400 лет, пока однажды их численность не превысила численность египтян. Тогда фараон повелел обратить евреев в рабов, а всех новорожденных евреев убить. Однако одного из них, будущего освободителя Моисея, удалось спасти.
Когда Моисей вырос, то пришел к фараону с просьбой отпустить его людей, но фараон отказался. После этого разгневанный Бог наслал на Египет десять бедствий (десять казней египетских) — в стране разразился голод, мор и неурожай. В преддверии десятой ночи, когда должны были погибнуть все египетские первенцы, Бог передал через Моисея совет: пусть каждая еврейская семья зарежет ягненка и помажет его кровью дверь своего дома — это спасет их младенца от смерти. Ночью ангел-губитель спустился в Египет и действительно не тронул ни одного еврейского ребенка — прошел мимо них, а ягненок, то есть пасхальный агнец, стал символом жертвенности.
В пасхальное воскресенье верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!», на то что им отвечают — «Воистину воскрес!». При этом в субботу перед праздником христиане собираются в храмах на всенощное бдение, а с собой берут традиционные пасхальные угощения — крашенные яйца, куличи и творожные пасхи.
У христиан также принято биться яйцами. Несколько человек берут сваренные вкрутую крашеные яйца и бьют их друг о друга скорлупой. Побеждает тот, у кого скорлупа яйца останется целой. Считается, что тому, чьё яйцо уцелело, удача будет сопутствовать весь будущий год.
Однако, эти пасхальные традиции известны всем с раннего детства. На самом деле, в раннем христианстве существовало множество обычаев, которые современному верующему могут показаться крайне странными.
Христианская традиция красить яйца к Пасхе зародилась ещё в древнем Египте. Как известно, сегодня красный цвет им придают при помощи луковой шелухи. Такая же традиция существовала и во времена фараонов, когда красный цвет яиц ассоциировали с кровью Христовой.
В Египте крашенные яйца не съедали. Их расписывали, а затем расставляли по дому. Считалось, что «крашенки» защитят жилище от пожаров, бурь, наводнений и прочих природных бедствий.
Во времена имперской России на Пасху высшие сословия всегда христовались с низшими. Так, хозяева троекратно целовались со слугами и подчинёнными. Не исключением были и сами российские императоры.
Стараясь стать ближе к русскому народу, император Николай II, согласно отчёту за 1904 год, перецеловал 1730 «мужиков».
Несмотря на то, что воровство в христианстве считается смертным грехом, бандиты также отмечают Пасху и даже имеют свои традиции к этому празднику. Считается, что вору, который сможет украсть у прихожанина что-то дорогое во время богослужения, будет сопутствовать удача на протяжении всего грядущего года.
В Швеции Пасху принято отмечать уж совсем необычным образом. Согласно шведской легенде, в ночь перед Пасхой ведьмы собирались на горе Блокула и устраивали там шабаш. Теперь на этот праздник девочки наряжаются в ведьм и ходят по домам с медными чайниками, в которые собирают сладости.
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История Пасхи
Пасха — самый главный праздник православных христиан. Само слово «пасха» происходит от еврейского «песах», что переводится как «прошел мимо» и отсылает к библейскому преданию об исходе евреев из Египта. Согласно Библии, евреи жили в Египте более 400 лет, пока однажды их численность не превысила численность египтян. Тогда фараон повелел обратить евреев в рабов, а всех новорожденных евреев убить. Однако одного из них, будущего освободителя Моисея, удалось спасти.
Когда Моисей вырос, то пришел к фараону с просьбой отпустить его людей, но фараон отказался. После этого разгневанный Бог наслал на Египет десять бедствий (десять казней египетских) — в стране разразился голод, мор и неурожай. В преддверии десятой ночи, когда должны были погибнуть все египетские первенцы, Бог передал через Моисея совет: пусть каждая еврейская семья зарежет ягненка и помажет его кровью дверь своего дома — это спасет их младенца от смерти. Ночью ангел-губитель спустился в Египет и действительно не тронул ни одного еврейского ребенка — прошел мимо них, а ягненок, то есть пасхальный агнец, стал символом жертвенности.
Традиции Пасхи
В пасхальное воскресенье верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!», на то что им отвечают — «Воистину воскрес!». При этом в субботу перед праздником христиане собираются в храмах на всенощное бдение, а с собой берут традиционные пасхальные угощения — крашенные яйца, куличи и творожные пасхи.
У христиан также принято биться яйцами. Несколько человек берут сваренные вкрутую крашеные яйца и бьют их друг о друга скорлупой. Побеждает тот, у кого скорлупа яйца останется целой. Считается, что тому, чьё яйцо уцелело, удача будет сопутствовать весь будущий год.
Однако, эти пасхальные традиции известны всем с раннего детства. На самом деле, в раннем христианстве существовало множество обычаев, которые современному верующему могут показаться крайне странными.
В Египте «крашенками» защищались от невзгод
Христианская традиция красить яйца к Пасхе зародилась ещё в древнем Египте. Как известно, сегодня красный цвет им придают при помощи луковой шелухи. Такая же традиция существовала и во времена фараонов, когда красный цвет яиц ассоциировали с кровью Христовой.
В Египте крашенные яйца не съедали. Их расписывали, а затем расставляли по дому. Считалось, что «крашенки» защитят жилище от пожаров, бурь, наводнений и прочих природных бедствий.
Христование «высших» с «низшими»
Во времена имперской России на Пасху высшие сословия всегда христовались с низшими. Так, хозяева троекратно целовались со слугами и подчинёнными. Не исключением были и сами российские императоры.
Стараясь стать ближе к русскому народу, император Николай II, согласно отчёту за 1904 год, перецеловал 1730 «мужиков».
Как Пасху отмечают воры
Несмотря на то, что воровство в христианстве считается смертным грехом, бандиты также отмечают Пасху и даже имеют свои традиции к этому празднику. Считается, что вору, который сможет украсть у прихожанина что-то дорогое во время богослужения, будет сопутствовать удача на протяжении всего грядущего года.
Шведы к Пасхе наряжаются в ведьм
В Швеции Пасху принято отмечать уж совсем необычным образом. Согласно шведской легенде, в ночь перед Пасхой ведьмы собирались на горе Блокула и устраивали там шабаш. Теперь на этот праздник девочки наряжаются в ведьм и ходят по домам с медными чайниками, в которые собирают сладости.
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Евгения Парфентьева