Трещина в черепе и туберкулез: как «Королева тонущих кораблей» пережила три крушения и спасала людей из «Титаника»

Уроженка Аргентины Вайолет Констанс Джессоп получила прозвище Королевы тонущих кораблей. Женщина пережила три кораблекрушения, в том числе, она была одной из пассажирок легендарного Титаника. О том, как хрупкой стюардессе удавалась спасать людей и жить на волоске от смерти расскажет редакция «Радио 1».