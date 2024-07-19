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Трещина в черепе и туберкулез: как «Королева тонущих кораблей» пережила три крушения и спасала людей из «Титаника»

История Вайолет Джесcоп, которая пережила бедствие «Титаника»
19 июля 2024, 19:38
Фото: iStock/Marcoriveroph

Фото: iStock/Marcoriveroph

Уроженка Аргентины Вайолет Констанс Джессоп получила прозвище Королевы тонущих кораблей. Женщина пережила три кораблекрушения, в том числе, она была одной из пассажирок легендарного Титаника. О том, как хрупкой стюардессе удавалась спасать людей и жить на волоске от смерти расскажет редакция «Радио 1».

Вайолет Констанс Джессоп: кто она


Вайолет Джессоп родилась в простой многодетной семье. В возрасте 16-ти лет девочка потеряла отца, а позже тяжело заболела мать семейства. Сама Вайолет росла болезненным ребенком и в малом возрасте перенесла туберкулез. Однажды решив, что нужно помогать младшим братьям и сестрам, Джессоп бросает учебу и пытается устроиться стюардессой. В те времена девушек не желали видеть в этой профессии, так как они отвлекали внимание мужчин-работников и не могли совладать с эмоциями при внештатных ситуациях, чего нельзя сказать о Вайолет.



Девушка пережила три кораблекрушения и не только смогла спастись сама, но и помогала паникующим пассажирам тонущих судов, оказавшимся на волосок от смерти.


Фото: iStock/atese


Крушение судна «Олимпик», 1911 год


В 1911 году Джессоп начала работать стюардессой на лайнере «Олимпик». В те времена это было самое роскошное и большое судно. 20 сентября «Олимпик» столкнулся с британским военным кораблем «Хоук». Несмотря на серьезные пробоины в корпусе, корабли смогли добраться до суши. При инциденте никто не пострадал, однако молодая стюардесса испытала серьезный стресс. Как оказалось, эта ситуация научила ее справляться с паникой.

Крушение «Титаника», 1912 год



Фото: iStock/soljuska13


Спустя год Джессоп оказалась на борту печально известного «Титаника». Когда судно начало тонуть, девушка помогала испуганным пассажирам погружаться на спасательные шлюпки. Сама стюардесса провела несколько часов посреди океана, перед тем, как к месту трагедии прибыли спасатели.
Джессоп продолжила свою карьеру после второго кораблекрушения, еще не зная, что ее ждет в будущем.


Крушение «Британника», 1916


После начала Первой мировой войны Джессоп стала трудиться на кораблях сестрой милосердия. Так, она устроилась на «Британник», превращенный в госпитальное судно. Во время следования по маршруту лайнер подорвался на немецкой мине. Джессоп едва не лишилась жизни и получила сильные повреждения головы. Лишь спустя время оказалось, что она жила с трещиной в черепе.

Что было с Джессоп дальше


После очередного чудесного спасения Джессоп по-прежнему оставалась в профессии. В 1950 году она вышла на пенсию, стала писать мемуары и рассказывать о своих приключениях читателям. В 1971-м году стюардесса умерла.

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Скончался сыгравший Гитлера российский актер Андрей Ксенюк
Умер российский актер Андрей Ксенюк
19 июля 2024, 19:26

Фото: iStock/jorgeantonio

Российский актер Андрей Ксенюк умер в возрасте 65 лет. Об этом информирует пресс-служба Норильского заполярного театра драмы.
В пресс-службе театра Ксенюка назвали любимцем публики и коллег по сцене. Причина смерти актера остается неизвестной.

Андрей Ксенюк родился в 1958 году в Норильске. Артист дебютировал в театре в пьесе «Сказка про Ивана-дурака, который чертям насолил». Также он сыграл роль Гитлера в спектакле «Как солдат Иван Чонкин самолет сторожил». На счету актера более 100 ролей.

Ранее сообщалось, что Актер, режиссер и сценарист Юрий Кузьменко, известный зрителям по роли комсомольского активиста в фильме «Берегите женщин», умер на 76-м году жизни.

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Охотовед Футоран заявил о пользе проекта «Мишки не в лесу»
19 июля 2024, 19:13

Фото: iStock/LuCaAr

Старший государственный инспектор по охране окружающей среды, охотовед Павел Футоран заявил, что проект «Мишки не в лесу» призван проанализировать причины выхода животных к жилым районам из привычного места обитания, а также предотвратить конфликты между человеком и медведем.
Отмечается, что проект осуществляется в национальном парке «Онежское поморье», который находится под управлением ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».

«В мае-июне эксперты прошли до 260 км по побережью Белого моря, где обнаружили 72 следа взрослых животных с медвежатами. Ближе к концу лета, когда медведи переключатся с травяного рациона на созревшие ягодники, на тропах можно будет отбирать пробы для генетических анализов», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Футоран.

А председатель Московского Совета Московской городской общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Элмурод Расулмухамедов заявил, что убийство бездомных собак не решит ситуацию с их нападением на людей. Чтобы решить проблему бродячих животных необходимы иные меры, включая чипирование и стерилизацию. Однако, эти меры, считает эксперт, не являются панацеей от агрессии животных.

«Люди думают, что берут большую агрессивную собаку, ставят в неё чип, стерилизуют, и она перестает быть хищником. Но это не так. Животный мир работает методом отбора. Логика проще. Если вы кормите животное, а мы можем себе это позволить, агрессии у него нет. Нельзя допускать формирование стаи, где происходит ещё больше наращивания, и этой проблемы не будет», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Расулмухамедов.

Ранее сообщалось, что в семье дальневосточных пятнистых оленей, живущих на биостанции национального парка «Лосиный остров» в Мытищах, родился детёныш.

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#люди
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Отходы в Подмосковье вывозят по графику, несмотря на ливень
19 июля 2024, 18:42

Фото: iStock / welcomia

Региональные операторы Подмосковья продолжают работать в штатном режиме, несмотря на вызванные утренним ливнем сложные погодные условия. Отходы в регионе вывозят по графику, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Сегодня в центре внимания оказался завирусившийся видеоролик, на котором показана работа водителя мусоровоза Григория Вениаминовича Волкова из Одинцовского городского округа. Он вывозил мусор с контейнерных площадок вблизи жилого комплекса «Гусарская Баллада», хотя кузов его служебного автомобиля был практически в воде. Рабочий процесс снят непосредственно из кабины», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, коммунальщики активно устраняют последствия ночной грозы. На данный момент зафиксировано более 100 случаев подтоплений. Около 80% из них уже удалось устранить.

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#дождь
#ливень
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«Яндекс Погода»: Москвичей ожидают дожди в выходные
19 июля 2024, 18:37

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В пресс-службе «Яндекс Погоды» спрогнозировали дождливые выходные в Москве в выходные.
«В субботу, 20 июля, в Москве будет небольшой дождь, который закончится к вечеру. Температура утром составит 18-23°C, а днём поднимется до 23-24°C. В воскресенье, 21 июля, во второй половине дня ожидается дождь с грозой, который продлится до самой ночи. Утром температура воздуха составит 16-22°C, днем она достигнет 23-24°C, а ночью — 17-18°C», — сообщили «Известиям» специалисты.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также подтвердила осадки в столице в грядущие выходные.

«Антициклон сдаст позиции под натиском атлантического циклона и его атмосферных фронтов. В ночь на пятницу в столичном регионе ожидаются дожди с грозой и усилением ветра до 12-17м/с. К вечеру пятницы выпадет 20-25 мм осадков, а местами этот показатель может достичь и 50-70 мм», — объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Крыму температура продолжает бить рекорды многолетних значений.

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#дожди
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Собянин и Греф дали старт строительству станции метро «Рублёво-Архангельское»
19 июля 2024, 18:15

Фото: iStock/saoirse_2010

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф в пятницу дали старт строительству станции метро «Рублёво-Архангельское».
Также они осмотрели район СберСити, который возводят рядом с новой станцией. В этом деловом центре будут представлены 70 тысяч рабочих мест. Район строится как умный город, в котором будут внедрены самые современные технологии.

Собянин отметил важность строительства в СберСити школы цифровых технологий «Школа 21». Из неё будут выпускать специалисты в области информационных технологий, которые нужны стране.

Греф, в свою очередь отметил, что в ходе разработки проекта был применён передовой опыт в первую очередь азиатских государств.

Рублёво-Архангельская линия метро пройдёт от делового центра «Москва-Сити» до Рублёво-Архангельского за МКАД.

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Пианиста Евгения Кисина* внесли в реестр иноагентов
Минюст: сын советского поэта Галича Михнов-Вайтенко* внесён в реестр иноагентов
19 июля 2024, 17:46

Фото: сайт Минюста РФ

Министерство юстиции России обновило список иностранных агентов. Дополненный перечень представлен на сайте ведомства.
В реестр попали сын советского поэта Александра Галича архиепископ Григорий Михнов-Вайтенко*, пианист Евгений Кисин*, а также бывший офицер КГБ, блогер Юрий Швец*.

Также сообщается, что из реестра в связи с ликвидацией была исключена некоммерческая организация фонд «Правовая инициатива».

Днём ранее на сайте Минюста появилась информация о том, что издание The Moscow Times* и Фонд Карнеги за Международный Мир* внесены в реестр иностранных агентов.

Также в список ранее была внесена правнучка легендарного советского лётчика Валерия Чкалова.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
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#ограничения
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В Звенигороде снесли ветхий двухэтажный дом
19 июля 2024, 17:45

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийный многоквартирный жилой дом снесли на улице Герцена в Звенигороде Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Кирпичный двухэтажный многоквартирный дом общей площадью около 260 квадратных метров был построен в 1962 году. По результатам обследования дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Восемь расположенных в доме жилых помещений расселили, а во втором квартале текущего года обветшавшую постройку снесли», — говорится в сообщении.
В настоящее время здание полностью демонтировано, участок очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся землю, ещё не принято.

Всего на территории Одинцовского округа было выявлено 938 аварийный построек, недостроев и объектов, возведённых без разрешительных документов. В настоящее время снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 780 объектов. Работа в этом направлении будет продолжена.

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Строительство детсада на 320 мест в Солнечногорске завершат до конца лета
19 июля 2024, 17:04

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, рассчитанный на 320 воспитанников, возводят в микрорайоне Рецкино-2 в Солнечногорске, строительная готовность объекта достигла уже 70%, завершить работы должны до начала учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас в здании монтируют внутренние перегородки, шпатлюют стены, монтируют двери, укладывают плитку и штукатурят потолки. Кроме того, ведутся электромонтажные работы и обустройство системы вентиляции. Прилегающую территорию благоустраивают. На объекте заняты 197 человек», — говорится в сообщении.
Работы ведутся в рамках подмосковной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Новый детский сад откроет двери для воспитанников уже 1 сентября.

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Магистральную теплосеть Дзержинского отремонтируют к старту отопительного сезона
19 июля 2024, 16:47

Фото: телеграм-канал Евгения Хромушина

Модернизация теплосети М-5 в городе Дзержинском идёт по плану. Завершить работы планируется в срок, сообщил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
«Приехали в Дзержинский городской округ проверить работы по перекладке основной тепломагистрали М-5. Этот объект крайне важен, так как обеспечивает теплом более половины населения округа, а это почти 40 тыс. человек. Сеть построена ещё в 60-е годы прошлого века и обладает высокой степенью износа, поэтому губернатор Андрей Воробьёв принял решение капитально отремонтировать тепломагистраль за счёт средств резервного фонда Московской области. Работы идут по графику, завершим ремонт вовремя – к началу отопительного сезона», – приводит слова Хромушина пресс-служба регионального Минэнерго.
Сейчас идёт капремонт магистральной теплосети, которая обеспечивает отоплением и горячей водой 121 многоквартирный дом, социальные объекты и предприятие оборонно-промышленного комплекса.

Как напомнили в министерстве, после окончания отопительного периода теплоэнергетики провели на объекте гидравлические испытания, которые выявили необходимость замены повреждённого и изношенного магистрального трубопровода для безаварийного прохождения нового осенне-зимнего периода.

Ранее сообщалось, что в Дзержинском обновят и другие объекты теплоснабжения. Так, в 2024-25 годах проведут капремонт шести центральных тепловых пунктов – на улицах Лермонтова, Томилинской, Угрешской, Академика Жукова и Лесной. К 2026-му модернизируют шесть участков сетей на улицах Шама, Академика Жукова, Дзержинской и Лермонтова.

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#московская область
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