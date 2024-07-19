Трещина в черепе и туберкулез: как «Королева тонущих кораблей» пережила три крушения и спасала людей из «Титаника»

Фото: iStock/Marcoriveroph
Уроженка Аргентины Вайолет Констанс Джессоп получила прозвище Королевы тонущих кораблей. Женщина пережила три кораблекрушения, в том числе, она была одной из пассажирок легендарного Титаника. О том, как хрупкой стюардессе удавалась спасать людей и жить на волоске от смерти расскажет редакция «Радио 1».
Вайолет Констанс Джессоп: кто она
Вайолет Джессоп родилась в простой многодетной семье. В возрасте 16-ти лет девочка потеряла отца, а позже тяжело заболела мать семейства. Сама Вайолет росла болезненным ребенком и в малом возрасте перенесла туберкулез. Однажды решив, что нужно помогать младшим братьям и сестрам, Джессоп бросает учебу и пытается устроиться стюардессой. В те времена девушек не желали видеть в этой профессии, так как они отвлекали внимание мужчин-работников и не могли совладать с эмоциями при внештатных ситуациях, чего нельзя сказать о Вайолет.
Девушка пережила три кораблекрушения и не только смогла спастись сама, но и помогала паникующим пассажирам тонущих судов, оказавшимся на волосок от смерти.
Фото: iStock/atese
Крушение судна «Олимпик», 1911 год
В 1911 году Джессоп начала работать стюардессой на лайнере «Олимпик». В те времена это было самое роскошное и большое судно. 20 сентября «Олимпик» столкнулся с британским военным кораблем «Хоук». Несмотря на серьезные пробоины в корпусе, корабли смогли добраться до суши. При инциденте никто не пострадал, однако молодая стюардесса испытала серьезный стресс. Как оказалось, эта ситуация научила ее справляться с паникой.
Крушение «Титаника», 1912 год
Фото: iStock/soljuska13
Спустя год Джессоп оказалась на борту печально известного «Титаника». Когда судно начало тонуть, девушка помогала испуганным пассажирам погружаться на спасательные шлюпки. Сама стюардесса провела несколько часов посреди океана, перед тем, как к месту трагедии прибыли спасатели.
Джессоп продолжила свою карьеру после второго кораблекрушения, еще не зная, что ее ждет в будущем.
Крушение «Британника», 1916
Что было с Джессоп дальше
Читайте также:
Крупнейший «корабль-монстр» из Китая встал на якорь в спорной морской зоне у Филиппин
Брошенный танкер Lavant потонул у берегов Йемена
ABC News: Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» покинет Красное море
Анастасия Хохлова