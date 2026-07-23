Оргкомитет утвердил списки полуфиналистов конкурса «Быть, а не казаться»
Федеральный центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи в 2026 году проводит Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться».
Конкурс совершенствует механизмы патриотического воспитания и развития наставничества, объединяет государство и общественные организации, внедряет новые методики и тиражирует лучшие практики межпоколенческого взаимодействия по всей стране.
14 мая 2026 года оргкомитет подвёл итоги отбора и утвердил списки полуфиналистов. Полуфинал для 500 участников из Южного и Северо-Кавказского округов пройдёт в Волгограде с 16 по 19 июля.
Полуфинал для 500 участников из Центрального и Северо-Западного округов — в Суздале с 17 по 20 августа. Принимающая сторона обеспечивает питание, проживание и трансфер от вокзалов и аэропортов до места проведения и обратно. Проезд до городов и обратно оплачивает направляющая сторона.
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