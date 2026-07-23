Жители Подмосковья получили за полгода более 14,6 тыс. знаков ГТО

23 июля 2026, 12:10

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

14 653 знака отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» получили жители Московской области за первые шесть месяцев текущего года — почти в полтора раза больше, чем за то же время в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Общее число людей, принявших участие в испытаниях ГТО в регионе с января по июнь 2026 года, составило 45 434. Справившимся с заданиями присвоили 12 833 золотых, 1 125 серебряных и 695 бронзовых знаков.



