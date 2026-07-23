Жители Подмосковья получили за полгода более 14,6 тыс. знаков ГТО
14 653 знака отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» получили жители Московской области за первые шесть месяцев текущего года — почти в полтора раза больше, чем за то же время в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Общее число людей, принявших участие в испытаниях ГТО в регионе с января по июнь 2026 года, составило 45 434. Справившимся с заданиями присвоили 12 833 золотых, 1 125 серебряных и 695 бронзовых знаков.
Успехи в ГТО позволяют оформить налоговый вычет и добавляют баллы к ЕГЭ.«В первом квартале текущего года больше всего знаков — 686 — получили жители Люберец. Второе место по этому показателю занял Красногорск (461 знак), а третье — Химки (267 знаков). Во втором квартале лидером вновь стал округ Люберцы (1 102 знака), втрое место удержал Красногорск (612 знака), а на третье вышел Подольск (587 знаков)», — говорится в сообщении.