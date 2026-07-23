В финал чемпионата «Абилимпикс» вышли более 80 представителей Подмосковья

23 июля 2026, 12:35

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 80 представителей Московской области прошли в финал национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2026». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.





Соревнования проводятся по 45 компетенциями, в них участвуют школьники, студенты и специалисты.





«Абилимпикс» открывает новые горизонты для тысяч людей, давая им возможность строить карьеру и жить полноценной, яркой жизнью. За достижениями каждого участника стоит ежедневный труд педагогов, наставников, мастеров производственного обучения. Мы продолжим развивать «Абилимпикс», чтобы каждый человек мог найти свое призвание, реализовать себя в профессии, а экономика страны получала квалифицированных и востребованных специалистов», — цитируются в сообщении слова министра просвещения России Сергея Кравцова.