«Все издержки»: Музыкальный критик ужесточил требования к Долиной по делу Лурье

17 декабря 2025, 15:52

Сергей Соседов потребовал полного возмещения ущерба для Лурье в споре с Долиной

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Полина Лурье должна получить полное материальное и моральное возмещение ущерба по делу о квартире с Ларисой Долиной.





В комментарии для Life.ru Соседов отметил, что финансовые обязательства Долиной не ограничиваются 112 миллионами рублей по судебному решению. Критик настаивает, что певица должна возместить все сопутствующие издержки за полтора года.

«А издержки все, которые Полина Лурье платила за квартиру, коммунальные услуги, она оплачивала в течение года или больше года — это всё ей будет выплачено?» — заявил Сергей.