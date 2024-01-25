Орнитологи рекомендовали не мешать купчинским совам вести привычный образ жизни

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В одном из парков Купчина в Санкт-Петербурге поселилась семья ушастых сов, орнитологи высказали уверенность в том, что птицам не угрожает городская среда.
Однако специалисты рекомендовали горожанам лучше всего не мешать совам вести их привычный образ жизни.
Отмечается, что за птицами ведётся видеонаблюдение.
Ранее сообщалось, что конкурс наблюдения за птицами «Большой год» стартовал в России, принять в нём участие приглашаются жители Московской области. Уточнялось, что на победу в конкурсе смогут претендовать натуралисты, которые в течение года встретили наибольшее количество птиц.
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«Увидеть их не так просто, поскольку они предпочитают вести ночной образ жизни, а в дневное время отсиживаются в укромных местах», – прокомментировали в беседе с «Петербургским дневником» в пресс-службе администрации Фрунзенского района города.
Ранее сообщалось, что конкурс наблюдения за птицами «Большой год» стартовал в России, принять в нём участие приглашаются жители Московской области. Уточнялось, что на победу в конкурсе смогут претендовать натуралисты, которые в течение года встретили наибольшее количество птиц.
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Мелисса Тимофеева