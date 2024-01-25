Орнитологи рекомендовали не мешать купчинским совам вести привычный образ жизни

В Московской области в прошедшем году произошло 370 аварий с участием такси. При этом по вине водителей таксомоторных компаний было совершено 230 ДТП, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Там отметили, что число погибших в авариях с такси сократилось на 19% по сравнению с 2022 годом.