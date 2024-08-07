Орнитолог Мишин заявил об изменении поведения птиц в мегаполисах

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Орнитолог, руководитель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин заявил, что в последние годы поведение птиц в мегаполисах, в частности хищных, изменилось.
По его словам, они больше не стесняются и не бояться людей.
Тем временем российские учёные из Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) совместно с иностранными коллегами из США и Европы выяснили детали извержения вулкана Этны, состоявшееся почти 4 тыс. лет назад. Так, теперь известны скорость природного явления и причины случившегося.
Ранее специалист Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Мария Абунина заявляла, что мощная вспышка на Солнце не вызовет сбои в системе спутниковой связи.
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«За последние годы поведение птиц, особенно хищных, в городе изменилось. Это связано с тем, что сами люди стали лояльнее, доброжелательнее к хищникам, поэтому те перестали бояться. Они чаще прилетают к высотным домам, садятся на подоконники, перила балконов, не стесняются и не пугаются, когда люди их рассматривают, фотографируют. Что тут можно рекомендовать – не пугать, не обижать птицу, а спокойно наблюдать», – отметил в беседе с АГН «Москва» специалист.
Тем временем российские учёные из Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) совместно с иностранными коллегами из США и Европы выяснили детали извержения вулкана Этны, состоявшееся почти 4 тыс. лет назад. Так, теперь известны скорость природного явления и причины случившегося.
«Полученные результаты открывают широкую перспективу для дальнейшего изучения вопроса о связи содержания летучих соединений в магмах и характера вулканических извержений, особенно для регионов недавнего или современного вулканизма», — прокомментировал в беседе с RT кандидат геолого-минералогических наук Никита Миронов.
Ранее специалист Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Мария Абунина заявляла, что мощная вспышка на Солнце не вызовет сбои в системе спутниковой связи.
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Мелисса Тимофеева