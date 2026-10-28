Ортодонт объяснил, какие привычки влияют на формирование прикуса у детей
Дыхание через рот, положение языка и недостаток движения могут повлиять на развитие зубочелюстной системы ребенка. На эти факторы обратил внимание врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснил, что сами по себе гаджеты не вызывают искривления зубов. Однако длительное время перед экраном нередко сопровождают привычки, на которые родителям стоит обратить внимание.
Например, школьник может часами смотреть в телефон с опущенной головой. Такое положение меняет работу мышц шеи и жевательного аппарата. Прямой связи между наклоном головы и неровными зубами врач не видит, но предупреждает о возможном закреплении нежелательной мышечной привычки во время роста.
Особое значение ортодонт придает дыханию и положению языка в покое. Если ребенок постоянно дышит через рот из-за заложенности носа, аллергии или увеличенных аденоидов, баланс мышц вокруг зубных рядов меняется. Со временем это способно повлиять на развитие челюстей.
Жук напомнил, что детям необходимы движение и разнообразная физическая нагрузка. Врач обратил внимание и на питание: еда должна соответствовать возрасту и обеспечивать достаточную жевательную нагрузку. При этом специально давать ребенку твердую пищу для тренировки челюстей специалист не советует.
По мнению ортодонта, оценивать стоит образ жизни в целом. Если к долгому сидению перед экраном добавляются плохой сон, дыхание через рот и неправильное положение языка, родителям следует обратить внимание на сочетание этих факторов.
Читайте также: