Ортодонт объяснил, какие привычки влияют на формирование прикуса у детей

28 октября 2026, 07:59

Врач Жук: ротовое дыхание и положение языка влияют на прикус сильнее гаджетов

Фото: iStock/Svitlana Hulko

Дыхание через рот, положение языка и недостаток движения могут повлиять на развитие зубочелюстной системы ребенка. На эти факторы обратил внимание врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук.