Ортодонт предупредил о влиянии гаджетов на прикус детей
Многочасовое использование смартфонов, планшетов и ноутбуков может влиять на развитие зубочелюстной системы ребенка. Среди факторов риска — неправильное положение головы, нарушение дыхания, изменения в работе мышц и недостаточная нагрузка на челюсти.
Об этом рассказал Life.ru стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук. По словам специалиста, раньше ортодонты в основном связывали нарушения прикуса с наследственностью, вредными привычками и ранней потерей молочных зубов. Теперь к ним приходится добавлять и образ жизни ребенка.
При длительном использовании гаджетов дети часто сидят, опустив голову к экрану. Это увеличивает нагрузку на мышцы шеи и может влиять на работу мышц лица и нижней челюсти. Ситуацию усугубляет малоподвижный образ жизни и мягкая пища, которая требует минимальных усилий при пережевывании.
Отдельным фактором риска Жук назвал дыхание через рот. Во время использования гаджетов дети нередко сидят с приоткрытым ртом, и такая привычка со временем может закрепиться. По словам ортодонта, положение языка и работа мышц губ и щек также влияют на формирование прикуса.
Использование смартфона перед сном, в свою очередь, может ухудшать качество сна и восстановление. Врач отметил, что все чаще сталкивается с детьми и подростками, которые скрипят или стискивают зубы во сне, жалуются на усталость жевательных мышц и головные боли.
Полностью отказываться от гаджетов, по мнению специалиста, необязательно. Важнее контролировать время перед экраном, следить за осанкой, поддерживать физическую активность и носовое дыхание, а также включать в рацион твердую пищу. Формирование прикуса зависит не только от положения зубов, но и от дыхания, работы мышц, положения языка, осанки и повседневных привычек.
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