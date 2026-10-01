Ортодонт предупредил о влиянии гаджетов на прикус детей

01 октября 2026, 14:31

Врач Андрей Жук назвал главные факторы риска для развития челюстей

Фото: istockphoto / santypan

Многочасовое использование смартфонов, планшетов и ноутбуков может влиять на развитие зубочелюстной системы ребенка. Среди факторов риска — неправильное положение головы, нарушение дыхания, изменения в работе мышц и недостаточная нагрузка на челюсти.