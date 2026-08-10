Стало известно, в какой класс собрать школьника дороже всего

10 августа 2026, 19:00

Эксперт по продажам Половинка: первоклассника собирать к школе приходится с нуля

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Собрать первоклассника в школу дороже, чем старшеклассника. Об этом рассказал директор по продажам группы компаний «Канцбюро» Андрей Половинка.





В разговоре с URA.RU он пояснил, что тех детей, которые идут в первый класс, приходится собирать в школу «с нуля», когда как у более старших детей обычно есть набор канцелярских товаров и другие вещи, оставшиеся с прошлого учебного года.





«Одна из максимально дорогих вещей, составляющих подготовку ребенка к школе, — это ранец. А у старшеклассников таких требований уже нет. Они ходят с чем попало. Поэтому собрать первоклассника, я думаю, раз в пять дороже, чем собрать старшеклассника», — отметил Половинка.

«Вводятся новые ГОСТы. В ткани должно содержаться обязательно натуральное волокно. И большинство родителей стараются выбирать одежду, в которой ребенку комфортно. На рюкзаки тоже практически не бывает скидок», — уточнила Волынец.