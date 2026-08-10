Стало известно, в какой класс собрать школьника дороже всего
Эксперт по продажам Половинка: первоклассника собирать к школе приходится с нуля
Собрать первоклассника в школу дороже, чем старшеклассника. Об этом рассказал директор по продажам группы компаний «Канцбюро» Андрей Половинка.
В разговоре с URA.RU он пояснил, что тех детей, которые идут в первый класс, приходится собирать в школу «с нуля», когда как у более старших детей обычно есть набор канцелярских товаров и другие вещи, оставшиеся с прошлого учебного года.
«Одна из максимально дорогих вещей, составляющих подготовку ребенка к школе, — это ранец. А у старшеклассников таких требований уже нет. Они ходят с чем попало. Поэтому собрать первоклассника, я думаю, раз в пять дороже, чем собрать старшеклассника», — отметил Половинка.
Он также посоветовал покупать школьные товары в традиционной рознице, поскольку там они сейчас дешевле. При этом рюкзаки обычно выгоднее приобретать на маркетплейсе. Однако их стоит мерить по росту и выбирать по удобству.
При этом председатель Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец обратила внимание, что больше всего подорожала школьная форма, которая так необходима ученикам младшей школы.
«Вводятся новые ГОСТы. В ткани должно содержаться обязательно натуральное волокно. И большинство родителей стараются выбирать одежду, в которой ребенку комфортно. На рюкзаки тоже практически не бывает скидок», — уточнила Волынец.
Она добавила, что сэкономить на первоклассниках практически не получится. Тем не менее можно дождаться сезона скидок, который наступит после 1 сентября.