Подмосковный ортопед дала советы по подбору письменного стола для школьника

10 августа 2026, 16:36

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Во время учебного года школьники проводят много времени не только за партой, но и дома за письменным столом. Поэтому важно, чтобы этот предмет мебели был удобным, заявила заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева.





Она рассказала родителям, как подобрать стол, который не навредит осанке и зрению ребёнка или подростка.



Правильный стол должен быть не менее метра в длину, чтобы ученику хватало места для работы. Под столом должно оставаться свободное пространство для ног – минимум половина квадратных метра.

«Что касается столешницы, то, во-первых, у неё должен быть небольшой наклон, чтобы правильно распределять нагрузку на позвоночник в зависимости от вида деятельности. В идеале он должен быть регулируемым. Для чтения необходим угол примерно 20 градусов, для письма – 10, для рисования, лепки и других ручных работ – от нуля до пяти градусов. Во-вторых, столешница должна находиться на одном уровне с солнечным сплетением. Таким образом ноги ребенка будут стоять на полу под прямым углом, а локти – свободно касаться столешницы», – пояснила Григорьева.