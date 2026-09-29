Врач предупредила об опасности антибиотиков при самолечении простуды

29 сентября 2026, 09:21

Врач Уланкина назвала ошибкой прием антибиотиков при самолечении простуды

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

Эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина призвала не принимать антибиотики при первых признаках простуды без назначения врача. Такие лекарства не помогают при вирусных инфекциях и способны навредить здоровью при бесконтрольном использовании.