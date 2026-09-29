Врач предупредила об опасности антибиотиков при самолечении простуды
Эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина призвала не принимать антибиотики при первых признаках простуды без назначения врача. Такие лекарства не помогают при вирусных инфекциях и способны навредить здоровью при бесконтрольном использовании.
В беседе с NEWS.ru специалист пояснила, что антибиотики применяют против бактерий. При ОРВИ они не сокращают срок болезни, зато повышают риск нежелательных реакций и формируют устойчивость микроорганизмов к препаратам. Решение о такой терапии должен принимать врач при подтверждённой или вероятной бактериальной инфекции.
Уланкина посоветовала внимательно пользоваться каплями и спреями от заложенности носа. Они быстро облегчают дыхание, однако продолжительный приём вызывает зависимость. Со временем эффект от средств ослабевает.
Врач назвала рискованным сочетание нескольких лекарств от простуды без проверки состава. Порошки, жаропонижающие таблетки и комбинированные средства нередко содержат одинаковые компоненты. Из-за этого человек способен превысить безопасную дозировку и увеличить нагрузку на печень.
Небольшую температуру не всегда нужно сразу снижать, отметила эксперт. Поводом для жаропонижающих служит плохое самочувствие или выраженный жар. За медицинской помощью следует обратиться, если лихорадка не проходит несколько дней, состояние ухудшилось после краткого улучшения, появились одышка, боль в груди или сильная слабость.
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