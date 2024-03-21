Россиянам назвали способ вернуть деньги при опоздании на транзитный рейс

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По его словам, ситуации задержки рейса могут быть разными, и действия пассажиров должны соответствовать происходящему.
«В этом случае туриста на транзите должны разместить, накормить и следующим или другим рейсом доставить до пункта назначения окончания его маршрута. Это по нормам», — считает эксперт.Второй случай, это если маршрут выполняется разными авиакомпаниями. Здесь, по мнению Осауленко, придется предпринять ряд действий, чтобы отстоять свои права и в дальнейшем получить компенсацию денежных убытков и прочих расходов, которые понес пассажир.
«Вариант только один — вы фиксируете на сколько вы опоздали и все обстоятельства произошедшего и обращаетесь в авиакомпанию, которой вы летели. Она вам традиционно отказывает в сиюминутном решении вашего вопроса. Авиакомпания, которой вы должны лететь дальше, также не занимается помощью пассажиру, ведь это однозначно это не ее проблема», — констатировал Осауленко.В такой ситуации эксперт рекомендует самостоятельно приобрести новый билет на оставшуюся часть маршрута, а по итогам выставить претензию авиакомпании на предмет возврата денежных средств и тех убытков, которые понес пассажир.
«Как правило, авиакомпании не выполняют эти требования или выполняют частично, но у пассажира в этом случае есть возможность обратиться в суд и вернуть свои деньги», — подытоживает Директор Ассоциации «Турпомощь».
Пассажиры порой сталкиваются с ситуацией, что человек опоздал на рейс, а его багаж улетел. По действующим правилам багаж не может лететь без пассажира. То есть, если человек не сел на рейс, то шансов, что его багаж улетит без него, практически нет. Сотрудники авиакомпании обязаны следить за чемоданами согласно регламенту и своим должностным обязанностям.
«Всегда во всех авиакомпаниях есть служба, которая занимается поиском и возвратом багажа», — успокоил Осауленко.Директор Ассоциации «Турпомощь» призвал пассажиров в любых форс-мажорных ситуациях в аэропорту сохранять спокойствие и не поддаваться панике, так будет больше шансов достойно выйти из любой сложной ситуации.
«Понимаем, что всегда это ситуация нервная, но чем спокойнее вы будете фиксировать все эти моменты, тем больше вероятность, что вы и багаж свой найдете, и получите компенсацию надлежащим образом», — считает эксперт.
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