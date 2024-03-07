Россиянам рассказали, что посетить в Саудовской Аравии

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Тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что наиболее интересными и красивыми для туризма местами в Саудовской Аравии являются Мекка и Медина.
«Мекка и Медина привлекают большое количество паломников. Они интересны большим числом музеев, где можно ознакомиться с историей страны. Можно съездить в Асир. Даже если вы поедете туда летом, там достаточно приятная погода. Там много интересных историй, которые можно посмотреть», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.
Ранее Наталия Ансталь перечисляла самые романтичные направления для туристических путешествий, к которым отнесла Санкт-Петербург и Калининград. Кроме этого, парочкам, по её словам, можно отправиться на черноморское побережье, Алтай и Байкал.
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