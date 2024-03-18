Турецкая авиакомпания в результате скандалов упростила условия полетов для россиян

Фото: iStock/GordZam
Турецкая авиакомпания упростила условия полетов для россиян и граждан других стран на рейсах в Южную Америку после серии скандалов, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на рейсах в Латинскую Америку октябре были проведены дополнительные проверки. В частности, компания зарезервировала право отказывать в полете не только пассажирам с «чистыми паспортами», но и пассажирам, которые летают в течение длительного времени без багажа. По некоторым данным, таким образом компания снижает риск депортации пассажиров.
Читайте также:
Популярная у туристов из РФ авиакомпания прекращает полеты
Авиакомпания «Аврора» объяснила проблемы льготных полетов на Дальний Восток
Турецкая авиакомпания Sunexpress «забыла» в Париже 30 пассажиров и одного пилота
Александр Климов